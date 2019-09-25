2019-09-25T13:08:15+03:00
Общество

В Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником

Почетные награды вручил им лично губернатор области
Наталья Меркулова
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В Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником. Фото пресс-службы ГубернатораВ Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником. Фото пресс-службы Губернатора
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Во вторник, 24 сентября, в Орловском городском центре культуры чествовали работников машиностроения, которые уже в это воскресенье встретят профессиональный праздник. Почетные награды вручил им лично губернатор области.

В этой сфере промышленного производства на 208 крупных и малых предприятиях в нашем регионе работает свыше 12 тысяч человек.

- Предприятия машиностроения - гордость нашей промышленности, они исторически составляют ядро промышленного комплекса Орловщины. Здесь сосредоточена передовая инженерная мысль, современное оборудование, передовые технологии, высокая культура производства и высококвалифицированные кадры, - обратился к гостям праздника Андрей Клычков.

Губернатор области вместе с председателем облсовета Леонидом Музалевским и руководителем Фонда развития промышленности Олегом Копиным наградил победителей регионального конкурса «Новатор года» в номинациях «Лучший конструктор», «Лучший технолог» и «Лучший изобретатель».

Завершился праздник большим творческим концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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