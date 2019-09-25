СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-25T12:32:29+03:00

В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке. Фото: Ксения Ширина, Пресс-служба регионального управления Росгвардии

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В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке. Росгвардейцы передали 30-летнего нетрезвого мужчину сотрудникам полиции.

Происшествие случилось сегодня ночью в Заводском районе. Один из посетителей автозаправочной станции, находясь в неадекватном состояние, начал угрожать работникам заправки, а затем и другим людям.

Его постарались утихомирить, но это еще больше его разъярило: мужчина не реагировал на просьбы покинуть заправку и даже перешел к рукоприкладству и угрозам.

На помощь прибыл наряд Росгвардии, который и обезвредил дебошира, а затем передал полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU