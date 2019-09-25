В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке
В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке. Росгвардейцы передали 30-летнего нетрезвого мужчину сотрудникам полиции.
Происшествие случилось сегодня ночью в Заводском районе. Один из посетителей автозаправочной станции, находясь в неадекватном состояние, начал угрожать работникам заправки, а затем и другим людям.
Его постарались утихомирить, но это еще больше его разъярило: мужчина не реагировал на просьбы покинуть заправку и даже перешел к рукоприкладству и угрозам.
На помощь прибыл наряд Росгвардии, который и обезвредил дебошира, а затем передал полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU