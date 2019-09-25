2019-09-25T12:02:13+03:00
Общество

ФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом наперед

Чудеса реставрации можно увидеть на обновленном доме купца Серебренникова
Наталья Меркулова
Поделиться:
ФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом напередФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом напередФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Недолго радовались орловцы окончанию реставрации уникального исторического здания в центре города. Она длилась больше года, и за металлическим забором было сложно увидеть обновление.

Однако неделю назад заграждения убрали и бывший дом купца Серебренникова предстал в полной красе. После этого в соцсетях появились фотографии под заголовком «Лучшая реставрация на Чайке». Орловцев озадачило окно задом наперед.

Фотокорреспондент «КП» лично убедился в строительном ляпе – вместо того, чтобы поставить окно правильно, «мастера» просто выкрутили из него ручку. Видимо для того, чтобы у прохожих не было соблазна открыть окно с улицы.

Напомним, реставрацией занимался подрядчик из Санкт-Петербурга. Общая сумма работ составила 12,1 млн рублей.

ЗНАЙ!

Дома купца Серебренникова - одно из старейших и уникальнейших зданий в Орле. Ему уже 113 лет. Здание является объектом культурного наследия. Сейчас в нем располагается управление культуры и архивного дела Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две сотни женщин-боксеров встретятся на ринге в Орле
В Орле и области проверят качество работы систем оповещения
В Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником
В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке
В Орле задумались над обликом и цветовой палитрой 62 домов
Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона
В Детском и Городском парках Орла продолжается ремонт
Еще пять остановочных павильонов установят на улицах Орла
Завтра в Орле включат отопление в многоквартирных домах
Несколько орловских водителей попались пьяными за рулем
Орловцев приглашают на творческую встречу с актерами театра
В Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом Никоноркиным
Сегодня в орловском сквере Гуртьева включат новые фонари
В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии
Поликлинику в Орле обязали компенсировать инвалиду затраты на лекарства
Уже в грядущее воскресенье в Орле выступит группа "Звери"
Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме
В Орле начали планировать ремонт на следующий год
Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег
Австрийцы приедут в Орел, чтобы оценить среду для инвестиций
В Орле промывают ливневую канализацию
Коммунальщики пообещали, что в этом году именных сугробов в Орле не будет
Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань
В Орле под суд за взятку пойдет специалист «Орелгосзаказчика»