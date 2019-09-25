ФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом наперед

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-25T12:02:13+03:00

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Недолго радовались орловцы окончанию реставрации уникального исторического здания в центре города. Она длилась больше года, и за металлическим забором было сложно увидеть обновление.

Однако неделю назад заграждения убрали и бывший дом купца Серебренникова предстал в полной красе. После этого в соцсетях появились фотографии под заголовком «Лучшая реставрация на Чайке». Орловцев озадачило окно задом наперед.

Фотокорреспондент «КП» лично убедился в строительном ляпе – вместо того, чтобы поставить окно правильно, «мастера» просто выкрутили из него ручку. Видимо для того, чтобы у прохожих не было соблазна открыть окно с улицы.

Напомним, реставрацией занимался подрядчик из Санкт-Петербурга. Общая сумма работ составила 12,1 млн рублей.

ЗНАЙ!

Дома купца Серебренникова - одно из старейших и уникальнейших зданий в Орле. Ему уже 113 лет. Здание является объектом культурного наследия. Сейчас в нем располагается управление культуры и архивного дела Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU