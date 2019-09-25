СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-25T11:32:57+03:00

В Орле задумались над обликом и цветовой палитрой 62 домов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В следующем году их ждет комплексное обновление

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Во вторник, 24 сентября, на рабочем совещании в мэрии городские власти обсудили планы по капитальному ремонту многоквартирных домах на следующий год. Одним из вопросов, обеспокоивших чиновников, стал внешний облик жилого фонда в Орле.

Глава города Александр Муромский поручил своему первому заместителю Олегу Минкину и управлению градостроительства разработать проект по приведению в порядок фасадов и крыш 62 домов. В частности, их цветового решения. По мнению руководителя городской администрации, нужно выработать единый стиль.

Также планируется благоустроить прилегающую к ним территорию - тротуары, въезды во двор и межквартальные проезды.

ИСТОЧНИК KP.RU