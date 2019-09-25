2019-09-25T11:02:44+03:00
Происшествия

Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона

Один из посетителей заведения не растерялся и решил воспользоваться чужим конфликтом
Наталья Меркулова
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Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфонаОрловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфонаФото: Архив "КП"
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Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона. Один из посетителей заведения не растерялся и решил воспользоваться чужим конфликтом.

Два друга отдыхали в кафе. Неожиданно между одним из них и молодыми людьми из-за соседнего столика началась ссора. Парень бросился на помощь товарищу, попытался разнять дебоширов. Но когда конфликт был улажен, и все вернулись на свои места, смартфон со стола уже исчез.

Орловец начал поиски, осмотрел все вокруг, спросил о своей пропаже других посетителей, но найти гаджет так и не смог. После этого он обратился в полицию.

В итоге полицейские установили имя мелкого воришки. Им оказался 21-летний парень, который во время вспыхнувшего конфликта тоже был в кафе.

- Молодой человек сознался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение гаджета, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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