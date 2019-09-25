Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона
Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона. Один из посетителей заведения не растерялся и решил воспользоваться чужим конфликтом.
Два друга отдыхали в кафе. Неожиданно между одним из них и молодыми людьми из-за соседнего столика началась ссора. Парень бросился на помощь товарищу, попытался разнять дебоширов. Но когда конфликт был улажен, и все вернулись на свои места, смартфон со стола уже исчез.
Орловец начал поиски, осмотрел все вокруг, спросил о своей пропаже других посетителей, но найти гаджет так и не смог. После этого он обратился в полицию.
В итоге полицейские установили имя мелкого воришки. Им оказался 21-летний парень, который во время вспыхнувшего конфликта тоже был в кафе.
- Молодой человек сознался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение гаджета, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU