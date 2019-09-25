СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-25T10:36:06+03:00

Завтра в Орле включат отопление в многоквартирных домах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Основанием для ускоренной подачи тепла стало похолодание ниже +8°С

Изменить размер текста: A A

Завтра, 26 сентября, в Орле включат отопление в многоквартирных домах. Основанием для ускоренной подачи тепла стало резкое похолодание ниже +8°С.

Соответствующее постановление сегодня подписал глава городской администрации Александр Муромский. Напомним, вчера на рабочем совещание он подчеркивал, что батареи в жилых домах потеплеют только после полного подключения социальных учреждений.

На данный момент потеплело уже в 27 школах, 55 детских садах, 8 учреждениях дополнительного образования, половине учреждений культуры и здравоохранения.

- Обеспечить отапливаемость всего жилого фонда ресурсоснабжающие организации должны в течение 10 дней, - пояснил «КП» Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту.

В случае несвоевременной подачи тепла, орловцам советуют обращаться в свою управляющую компанию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла: (4862) 43-22-12.

ИСТОЧНИК KP.RU