СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-25T10:05:13+03:00

Теперь управлять автомобилем им придется еще не скоро

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Несколько орловских водителей попались пьяными за рулем. Теперь управлять автомобилем им придется еще не скоро.

Только за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали на дороге двух водителей, оказавшихся за рулем подшофе. Один из них отказался проходить медицинское освидетельствование и «подуть» в трубочку.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, трагическое ДТП на трамвайной остановке на прошлой неделе произошло по вине нетрезвого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU