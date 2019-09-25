СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-25T09:45:39+03:00

Заядлые театралы смогут из первых уст узнать о закулисье и секретах актерского мастерства

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Орловцев приглашают на творческую встречу с актерами театра. Заядлые театралы смогут из первых уст узнать о закулисье и секретах актерского мастерства.

Литературно-музыкальный вечер пройдет в библиотеке Бунина уже в этот четверг. Каждый желающий сможет задать профессионалам интересующие его вопросы о театральном искусстве и узнать историю его становления на Орловщине.

Кроме того, гостей вечера ждет тематическая медиапрезентация и показ фрагментов спектакля «Три истории» по произведениям Тургенева в исполнении учебного театра ОГИК «Диагональ».

КОГДА? ГДЕ?

Областная библиотека Бунина

26 сентября, 12.30

ИСТОЧНИК KP.RU