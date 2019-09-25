Орловцев приглашают на творческую встречу с актерами театра
Орловцев приглашают на творческую встречу с актерами театра. Заядлые театралы смогут из первых уст узнать о закулисье и секретах актерского мастерства.
Литературно-музыкальный вечер пройдет в библиотеке Бунина уже в этот четверг. Каждый желающий сможет задать профессионалам интересующие его вопросы о театральном искусстве и узнать историю его становления на Орловщине.
Кроме того, гостей вечера ждет тематическая медиапрезентация и показ фрагментов спектакля «Три истории» по произведениям Тургенева в исполнении учебного театра ОГИК «Диагональ».
КОГДА? ГДЕ?
Областная библиотека Бунина
26 сентября, 12.30
ИСТОЧНИК KP.RU