2019-09-25T09:20:59+03:00
Общество

В Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом Никоноркиным

86-летний доктор всю жизнь посвятил медицине и теперь передает опыт молодежи
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом НиконоркинымВ Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом НиконоркинымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 сентября, в Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом Никоноркиным. 86-летний доктор всю жизнь посвятил медицине и теперь передает опыт молодежи.

Имя Павла Максимовича хорошо известно многим поколениям орловцев. Начав в 20 лет профессиональную практику фельдшером в Приморском крае, он активно занимался своим образованием. За несколько десятилетий Никоноркин успешно закончил три медицинских вуза – Курский, Воронежский и Ростовский, стал кандидатом медицинских наук и сам занялся преподаванием в Орловском медицинском колледже.

Сейчас на счету доктора 42 рационализаторских предложения и одно изобретение.

- Встреча с известным врачом и Отличником здравоохранения приурочена ко Дню отоларинголога, который отмечается в России 29 сентября. Мы надеемся, что Павел Максимович станет для будущих поколений медиков отличным примером профессионального мастерства и служению людям, - сообщают организаторы встречи.

Мероприятие состоится в 12:00 в Орловском краеведческом музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две сотни женщин-боксеров встретятся на ринге в Орле
В Орле и области проверят качество работы систем оповещения
В Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником
В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке
ФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом наперед
В Орле задумались над обликом и цветовой палитрой 62 домов
Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона
В Детском и Городском парках Орла продолжается ремонт
Еще пять остановочных павильонов установят на улицах Орла
Завтра в Орле включат отопление в многоквартирных домах
Несколько орловских водителей попались пьяными за рулем
Орловцев приглашают на творческую встречу с актерами театра
Сегодня в орловском сквере Гуртьева включат новые фонари
В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии
Поликлинику в Орле обязали компенсировать инвалиду затраты на лекарства
Уже в грядущее воскресенье в Орле выступит группа "Звери"
Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме
В Орле начали планировать ремонт на следующий год
Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег
Австрийцы приедут в Орел, чтобы оценить среду для инвестиций
В Орле промывают ливневую канализацию
Коммунальщики пообещали, что в этом году именных сугробов в Орле не будет
Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань
В Орле под суд за взятку пойдет специалист «Орелгосзаказчика»