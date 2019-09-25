СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-25T09:20:59+03:00

86-летний доктор всю жизнь посвятил медицине и теперь передает опыт молодежи

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В пятницу, 27 сентября, в Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом Никоноркиным. 86-летний доктор всю жизнь посвятил медицине и теперь передает опыт молодежи.

Имя Павла Максимовича хорошо известно многим поколениям орловцев. Начав в 20 лет профессиональную практику фельдшером в Приморском крае, он активно занимался своим образованием. За несколько десятилетий Никоноркин успешно закончил три медицинских вуза – Курский, Воронежский и Ростовский, стал кандидатом медицинских наук и сам занялся преподаванием в Орловском медицинском колледже.

Сейчас на счету доктора 42 рационализаторских предложения и одно изобретение.

- Встреча с известным врачом и Отличником здравоохранения приурочена ко Дню отоларинголога, который отмечается в России 29 сентября. Мы надеемся, что Павел Максимович станет для будущих поколений медиков отличным примером профессионального мастерства и служению людям, - сообщают организаторы встречи.

Мероприятие состоится в 12:00 в Орловском краеведческом музее.

ИСТОЧНИК KP.RU