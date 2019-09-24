В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии
В Орловской области силовики накрыли членов наркобанды из Центральной Азии. Дилеры готовились сбыть на территории региона крупную партию героина.
Канал поставки из Азии в Россию наркотиков удалось выявить сотрудникам регионального УФСБ. В ведомстве рассказали подробности случившегося.
- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным активные участники группы, прибывшие в Орел с целью незаконного сбыта крупной партии наркотиков. При них обнаружено и изъято около 500 разовых доз героина общим весом 900 граммов, расфасованного в пакетики для передачи покупателям через тайниковые закладки, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
На двоих фигурантов следователи завели уголовные дела, сейчас они под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU