В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-24T16:39:45+03:00

Наркотик уже был расфасован и готов к продаже

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В Орловской области силовики накрыли членов наркобанды из Центральной Азии. Дилеры готовились сбыть на территории региона крупную партию героина.

Канал поставки из Азии в Россию наркотиков удалось выявить сотрудникам регионального УФСБ. В ведомстве рассказали подробности случившегося.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным активные участники группы, прибывшие в Орел с целью незаконного сбыта крупной партии наркотиков. При них обнаружено и изъято около 500 разовых доз героина общим весом 900 граммов, расфасованного в пакетики для передачи покупателям через тайниковые закладки, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

На двоих фигурантов следователи завели уголовные дела, сейчас они под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU