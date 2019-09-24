СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-24T16:29:59+03:00

Поликлинику в Орле обязали компенсировать инвалиду затраты на лекарства. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Врач не выписал в срок необходимые ему по закону лекарства

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Поликлинику №1 в Орле обязали компенсировать инвалиду 3 группы затраты на лекарства. Врач не выписал в срок необходимые ему по закону лекарства, из-за чего пациенту пришлось приобретать их за свой счет.

Орловец возмутился таким отношением к себе и обратился в Прокуратуру Железнодорожного района с жалобой на нарушение его прав на бесплатное обеспечение лекарствами.

- Прокурор района направил в суд иск с требованием обязать региональный Департамент здравоохранения возместить пациенту затраченные им деньги, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Кроме того, прокуратура потребовала впредь своевременно производить выписку рецептов на льготный препарат по схеме лечения.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела и полностью удовлетворил предъявленные требования.

ИСТОЧНИК KP.RU