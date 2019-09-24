СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-24T15:25:13+03:00

Концертную программу "У тебя в голове" музыканты представят 29 сентября на сцене "ГриннЦентра"

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Уже в грядущее воскресенье в Орле выступит группа "Звери". Рок-команда выступит с концертной программой «У тебя в голове» 29 сентября, в рамках большого тура по городам России.

Гостей концерта ждут любимые уже не одним поколением композиции. Живой звук, трогающие до глубины души тексты...В трек-лист музыкального вечера вошли хиты со всех альбомов, в том числе и с «Друзья по палате» и «Вино и космос», а также рок-композиции с элементами блюза, арта и баллады из нового альбома «10».

Не пропустите, билеты еще есть в продаже! Приобрести их можно в кассах "ОрелКонцерт" либо онлайн.

КОГДА, ГДЕ?

29 сентября, 19.00

Кромское ш-се, 4

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU