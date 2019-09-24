Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме
49-летнего мужчину удалось обнаружить слишком поздно
Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме. 49-летнего мужчину удалось обнаружить слишком поздно.
Возгорание началось вчера в 21:15 в возгорании жилого дома в деревне Воронец Троснянского района. К месту происшествия сразу выдвинулись машины пожарно-спасательной службы и начали тушение пожара.
Однако через два часа было обнаружено тело хозяина дома. Строение выгорело на площади 40 квадратных метров, его кровля полностью рухнула.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU