2019-09-24T15:22:31+03:00
Происшествия

Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме

49-летнего мужчину удалось обнаружить слишком поздно
Наталья Меркулова
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Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОЖитель орловской глубинки сгорел в собственном доме. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме. 49-летнего мужчину удалось обнаружить слишком поздно.

Возгорание началось вчера в 21:15 в возгорании жилого дома в деревне Воронец Троснянского района. К месту происшествия сразу выдвинулись машины пожарно-спасательной службы и начали тушение пожара.

Однако через два часа было обнаружено тело хозяина дома. Строение выгорело на площади 40 квадратных метров, его кровля полностью рухнула.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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