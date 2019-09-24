2019-09-24T14:49:34+03:00
Общество

В Орле начали планировать ремонт на следующий год

Уже в октябре определят подрядчиков для ремонта улиц
Наталья Меркулова
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В Орле начали планировать ремонт на следующий годВ Орле начали планировать ремонт на следующий годФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 24 сентября, стало известно, городские власти начали планировать ремонт на следующий год. Уже в октябре определят подрядчиков для ремонта улиц.

Губернатор Андрей Клычков дал поручение департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства максимально оперативно перечислить городу средства для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эта сумма составит 381,8 млн рублей.

Чтобы начать ремонт дорог в следующем году как можно раньше с установлением хорошей погоды и не затягивать до начала сезона дождей, власти решили определиться с подрядчиками заранее.

- Ремонт дорог будет осуществляться по принципу «от фасада до фасада»: помимо проезжей части в порядок приведут тротуары, ограждения, остановочные павильоны и дорожные знаки, - пояснил глава города Александр Муромский.

Напомним, ремонт, запланированный на этот год, все еще не завершен. Работы продолжают вестись на улицах Комсомольская, Московская, Пушкина и 60-летия Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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