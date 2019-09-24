Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег
Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег. 28-летняя подруга и ее приятель не растерялись и по очереди «изучили» чужую сумочку.
Происшествие случилось в Верховском районе. Девушка пришла в гости, выпила с друзьями и крепко заснула, а когда проснулась, 10 тысяч рублей в кошельке уже не было. Так как в дом во время посиделок заходили и другие гости, она не знала, кто именно ее обокрал. Орловчанка обратилась в полицию с просьбой помочь ей найти пропажу.
Полицейские практически сразу выяснили, к делу причастны подруга и ее приятель. Сначала девушка взяла из сумки 4 тысячи рублей на новую порцию алкоголя, а затем и парень решил заглянуть в содержимое кошелька.
- Против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парень уже вернул орловчанке 6 тысяч рублей. У подруги изъята только часть похищенной суммы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU