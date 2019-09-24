2019-09-24T13:12:43+03:00
Общество

В Орле промывают ливневую канализацию

На нескольких улицах работа уже завершена
Ольга СУПОНЕВА
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Проблема подтопления некоторых улиц существует не из-за загрязненности ливневых канализаций, а в виду малого диаметра сливных трубПроблема подтопления некоторых улиц существует не из-за загрязненности ливневых канализаций, а в виду малого диаметра сливных трубФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле продолжается работа по промывке ливневой канализации. На нескольких улицах ливневки уже привели в порядок, по другим адресам рабочим еще предстоит этим заняться.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 24 сентября, рабочем совещании в горадминистрации. Как сообщил главный коммунальщик города Дмитрий Фролов, готовит к сезону дождей ливневки организация «Спецстроймонтаж».

- В рамках контракта промыта сеть на улицах Бурова, Московской, Революции, Цветаева и Кромском шоссе (250 п.м). Качество работ надлежащее, - отметил Фролов.

В ближайшее время ливневку промоют на улицах Комсомольской, Розы Люксембург, Раздольной и еще одном участке Московской.

Впрочем, поможет ли это уберечься Орлу от потопа покажут только обильные осадки. Напомним, летом обсуждался вопрос о реконструкции ливневой канализации в облцентре. Тогда после сильного ливня чиновники пришли к выводу, что проблема подтопления некоторых улиц существует не из-за загрязненности ливневых канализаций, а в виду малого диаметра сливных труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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