2019-09-24T12:54:21+03:00
Общество

Коммунальщики пообещали, что в этом году именных сугробов в Орле не будет

Началась подготовка снегоуборочной техники к зиме
Наталья Меркулова
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Коммунальщики пообещали, что в этом году не попадет в снежный пленКоммунальщики пообещали, что в этом году не попадет в снежный пленФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 24 сентября, на рабочем совещании в мэрии обсудили готовность «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» к зиме. Коммунальщики пообещали, что в этом году не попадет в снежный плен.

С 1 октября начнется подготовка 19 машин «Спецавтобазы» для работы в зимнее время. Также планируется приобрести еще 11 новых единиц малогабаритной техники для уборки тротуаров от снега.

Сейчас идет закупка соли и песка для посыпания дорог во время гололеда. Уже прошли торги на поставку 1 тыс. тонн реагента, идет составление схемы и графика уборки города.

- Обещаем, что в этом году оскорбительных надписей на сугробах в сторону орловских властей не будет. Снег будет убираться вовремя, - пообещал участникам совещания Сергей Яковенко, директор «Спецавтобазы».

Напомним, неожиданные декабрьские снегопады в прошлом году обернулись для Орла настоящим транспортным коллапсом, передвигаться по городу было сложно и автомобилистам, и пешеходам, увязающим в снежном месиве. В итоге орловцы решили привлечь внимание властей к проблеме уборки города оригинальными именными надписями на сугробах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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