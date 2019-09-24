2019-09-24T12:14:17+03:00
Общество

Орел вошел в двадцатку самых бюджетных туристических городов

Путешественникам, которые захотят побывать в областной столице, придется заплатить до 3 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орел вошел в двадцатку самых бюджетных туристических городовОрел вошел в двадцатку самых бюджетных туристических городовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел вошел в двадцатку самых бюджетных туристических городов России. Путешественникам, которые захотят побывать в областной столице этой осенью, придется заплатить до 3 тысяч рублей в сутки.

Такой рейтинг подготовил туристический портал ТурСтат. Возглавили его Великий Новгород и Рязань. Затем в десятке самых бюджетных городов идут Волгоград, Вологда, Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Ижевск и наши соседи – Липецк и Брянск. Здесь отдохнуть будет стоить до 2,5 тысяч рублей в сутки.

А вот Орел занимает 18 место из 20. Дороже него в рейтинге самых бюджетных мест для отдыха только Иваново и Улан-Удэ.

В бюджет отдыха портал включил стоимость проживания вдвоем в гостинице или квартире, обед в кафе и посещение городского музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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