Первое тепло начало поступать в орловские дома

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-24T11:51:06+03:00

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Сегодня, 24 сентября, одной из главных повесток рабочего совещания в администрации Орла стало начало отопительного сезона. Как стало известно, первое тепло уже поступило в орловские дома.

Прежде всего, это дома, в которых есть свои котельные. Остальным придется подождать полного подключения учреждений социальной сферы.

- Сразу после того, как батареи потеплеют в больницах, детских садах и школах, старт отопительному сезону будет дан и в многоквартирных домах. Сегодня они на 100% готовы к подаче тепла, в том числе 16 домов, которые остались без управляющих компаний, - сообщает Евгений Гришин, заместитель главы администрации по городскому хозяйству и транспорту.

Планируется, что в течение двух-трех дней социальные учреждения полностью прогреются и тогда тепло получат все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU