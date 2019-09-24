Продавать, как «доктор»!
7 сентября сотрудники компании «Пронто телеком» приняли участие в ежегодном форуме орловских предпринимателей «Buisness Insight». Форум прошел в контексте темы «Продажи 2020»
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Именитые спикеры Евгений Колотилов, Сергей Семенов, Дмитрий Кот и Владимир Якуба делились с участниками технологиями и инструментами, разбирали проблемы участников. В число ситуаций, которые рассматривались на форуме, вошел и кейс от компании «Пронто Телеком».
ИСТОЧНИК KP.RU