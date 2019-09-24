2019-09-24T09:41:25+03:00
Происшествия

В Орле годовалая девочка получила травмы из-за столкновения «Форд-Фокуса» и «Газели»

Очередное ДТП в городе случилось из-за не соблюдения правил на дороге
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле годовая девочка получила травмы в ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле годовая девочка получила травмы в ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле годовалая девочка получила травмы из-за столкновения «Форд-Фокуса» и «Газели». Очередное ДТП в городе случилось из-за не соблюдения правил на дороге.

Происшествие случилось вчера около 9 часов утра на улице 1-я Курская. 52-летний водитель автомобиля «Форд-Фокус» поворачивал налево в районе дома №88. При этом мужчина не занял крайнее левое положение на проезжей части и столкнулся с ехавшей слева в попутном направлении «Газелью».

- В результате случившегося ДТП маленькая пассажирка «Газели» получила травмы, но госпитализация, к счастью, не понадобилась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег
Австрийцы приедут в Орел, чтобы оценить среду для инвестиций
В Орле промывают ливневую канализацию
Коммунальщики пообещали, что в этом году именных сугробов в Орле не будет
Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань
В Орле под суд за взятку пойдет специалист «Орелгосзаказчика»
Орел вошел в двадцатку самых бюджетных туристических городов
Первое тепло начало поступать в орловские дома
Продавать, как «доктор»!
Орловская библиотека выиграла 10 миллионов на модернизацию
В Орле появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием
В Орле в 33 домах заменят лифты в этом году
Орловец угрожая продавцу ограбил обувной магазин
В Орле проезд в общественном транспорте может опять подорожать
Отопление в школах, больницах и детсадах Орла включат 24 сентября
В Орловской области предприятиям ТЭК вернули больше 135 млн рублей
Орловец вошел в тройку лучших стрелков Чемпионата Европы
В областной столице прошел фестиваль «Орловская крепость»
Почти сто тысяч рублей отсудил орловец за неисправный смеситель
Две тысячи орловцев присоединились к всероссийскому «Кроссу Нации»
Орловские каратисты одержали победу над сборной из Токио
Сегодня в Орле отключат горячую воду в домах на нескольких улицах
32-летний орловец попался на хранении «синтетики»
Орловские власти объявили старт нового аукциона на ремонт моста «Дружбы»
«Пежо» не поделил дорогу с мотокультиватором в Орловской области