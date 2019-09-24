СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-24T09:41:25+03:00

В Орле годовая девочка получила травмы в ДТП. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

Очередное ДТП в городе случилось из-за не соблюдения правил на дороге

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В Орле годовалая девочка получила травмы из-за столкновения «Форд-Фокуса» и «Газели». Очередное ДТП в городе случилось из-за не соблюдения правил на дороге.

Происшествие случилось вчера около 9 часов утра на улице 1-я Курская. 52-летний водитель автомобиля «Форд-Фокус» поворачивал налево в районе дома №88. При этом мужчина не занял крайнее левое положение на проезжей части и столкнулся с ехавшей слева в попутном направлении «Газелью».

- В результате случившегося ДТП маленькая пассажирка «Газели» получила травмы, но госпитализация, к счастью, не понадобилась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU