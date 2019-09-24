2019-09-24T09:19:28+03:00
Спорт

В Орле появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием

Первый удар по мячу сделал губернатор Андрей Клычков
Наталья Меркулова
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В Орле появилось новое футбольное поле с искусственным покрытиемВ Орле появилось новое футбольное поле с искусственным покрытиемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 23 сентября, в Орле на Центральном стадионе Ленина торжественно открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием. Теперь юные воспитанники СШОР «Русичи» и начинающие футболисты смогут оттачивать здесь свое мастерство в любое время года.

Футбольное поле, размером 110 на 70 м, построено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и обошлось бюджету в 40 млн рублей. Региональная казна добавила на строительство нового объекта - 404 тыс. рублей.

- Имея такую прекрасную инфраструктуру, вы обязательно добьетесь спортивных успехов, а самое главное - спорт поможет вам быть здоровыми и сильными людьми. Мы будем и дальше создавать условия для развития физкультуры и спорта на всей территории области, - обратился к спортсменам губернатор Андрей Клычков.

Глава региона вручил капитанам команд новые мячи и, по традиции, сделал первый удар, дав старт финалу Кубка Губернатора по футболу среди сельских команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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