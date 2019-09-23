Орловец угрожая продавцу ограбил обувной магазин

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-23T16:20:58+03:00

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В Орле мужчина ограбил обувной магазин. Угрожая продавцу физической расправой, он стащил пару кроссовок и был таков.

Сотрудники торговой точки обратились за помощью к полицейским и правоохранители взялись за розыск любителя бесплатно обновить гардероб. Найти его помогли записи с камер: оказалось, ограбить магазин решился ранее судимый 37-летний местный житель. И теперь у него вновь проблемы с законом: по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.

- В результате предпринятых мер сотрудники отдела уголовного розыска задержали злоумышленника по месту жительства. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется следствие, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU