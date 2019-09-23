2019-09-23T15:32:21+03:00
Общество

В Орле проезд в общественном транспорте может опять подорожать

Чиновники отмечают, что в областной столице цены гораздо ниже соседских
Наталья Меркулова
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В Орле проезд в общественном транспорте может опять подорожатьВ Орле проезд в общественном транспорте может опять подорожатьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 17 сентября, на рабочем совещании в городской администрации обсудили тарифы на стоимость разовой поездки в общественном транспорте. По мнению властей, в Орле цены гораздо ниже соседских и себестоимость поездок уже себя не окупает.

Напомним, сейчас в городе три способа оплаты билета в транспорте – по проездному, по карте и за наличные. В итоге средний тариф на разовую поездку составляет 18 рублей и пять копеек.

- Это самый низкий тариф в ЦФО. К примеру, в Иваново и Тамбове, где заработная плата ниже орловской, средний тариф – 20,5 и 21,5 руб. соответственно, - пояснил Михаил Кузнецов, заместителя начальника финансовоэкономического управления.

При этом, как подчеркнул чиновник, цена топлива и технического обслуживания автопарка продолжает расти, а пассажиров становится все меньше. В связи с этим тариф на безналичную оплату, которая в этом году не пересматривалась, может подорожать на 2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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