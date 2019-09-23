Отопление в школах, больницах и детсадах Орла включат 24 сентября
В Орле тепло в объекты социальной сферы должно прийти с завтрашнего дня, 24 сентября. Соответствующее постановление подписал сегодня глава горадминистрации Александр Муромский.
Радиаторы со вторника нагреются в детских садах и школах, домах творчества, больницах и поликлиниках. Пуском тепла займутся профильные организации, а в тех учреждениях, что расположены в многоквартирных домах, за подачу отопления ответят управляющие компании. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.
Когда станет тепло в квартирах на данный момент не сообщается. Между тем, в ночное время уже фиксируется минусовая температура воздуха.
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ИСТОЧНИК KP.RU