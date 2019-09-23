2019-09-23T15:13:41+03:00
Общество

Отопление в школах, больницах и детсадах Орла включат 24 сентября

Глава городской администрации подписал соответствующее постановление
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле тепло в объекты социальной сферы должно прийти с завтрашнего дня, 24 сентябряВ Орле тепло в объекты социальной сферы должно прийти с завтрашнего дня, 24 сентябряФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле тепло в объекты социальной сферы должно прийти с завтрашнего дня, 24 сентября. Соответствующее постановление подписал сегодня глава горадминистрации Александр Муромский.

Радиаторы со вторника нагреются в детских садах и школах, домах творчества, больницах и поликлиниках. Пуском тепла займутся профильные организации, а в тех учреждениях, что расположены в многоквартирных домах, за подачу отопления ответят управляющие компании. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Когда станет тепло в квартирах на данный момент не сообщается. Между тем, в ночное время уже фиксируется минусовая температура воздуха.

Следите за новостями "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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