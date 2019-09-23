В Орловской области предприятиям ТЭК вернули больше 135 млн рублей
Долги в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса взыскивают приставы
Сумма в 135 млн 826 тысяч рублей была взыскана за 8 месяцев текущего годаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области предприятиям ТЭК вернули больше 135 млн рублей. Долги в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса взыскивают приставы.
Сумма в 135 млн 826 тысяч рублей была взыскана за 8 месяцев текущего года. Это задолженности за электричество, газ и тепло.
Как отмечают в региональном УФССП, среди должников по возбужденным исполнительным производствам 95,5% составляют физические лица, 4,3% - юридические лица, 0,2% - индивидуальные предприниматели. При этом, если судить по сумме задолженности, то более 71% это неоплаченные услуги организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU