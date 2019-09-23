СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-23T14:33:11+03:00

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Орловец вошел в тройку лучших стрелков Чемпионата Европы. Из Италии Никита Суханов привезет домой почетную бронзу.

В стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метров спортсмен уступил победу только итальянцу Риккардо Маццетти (34 балла) и немцу Кристиану Райтц (31 балл). Наш стрелок, защищавший на соревнованиях честь страны, набрал 26 очков.

Напомним, Никита Суханов в спорте уже больше 15 лет. За это время, под руководством отца, тренера СДЮСШОР №1 и заслуженного работника физической культуры Павла Суханова, он успел достичь значительных спортивных результатов.

ЗНАЙ!

Никите Суханову – 26 лет. Свою первую бронзу Первенства Мира он завоевал в 17 лет в 2010 году, в 2017 - пополнил победную копилку золотом Чемпионата Европы.

Сейчас Никита уже мастер спорта по пулевой стрельбе и победитель многочисленных всероссийских и международных соревнований. Входит в состав сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU