2019-09-23T13:25:25+03:00
Общество

Почти сто тысяч рублей отсудил орловец за неисправный смеситель

Из-за брака сантехники квартиру горожанина затопило, досталось и соседям
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Житель Орла отсудил у компании, реализующей сантехнику, больше 90 тысяч рублей. Из-за некачественного смесителя квартиру горожанина затопило, более того, досталось и соседям.

Мужчина купил смеситель за две с небольшим тысячи рублей и поставил дома смеситель, а тот оказался неисправным. Из-за этого в январе случился «потоп». Орловцу пришлось оплатить ремонт жилья соседям снизу. И хотя деньги за неисправный кран мужчине вернули, он решил судиться с компанией, продавшей бракованный товар: просил вернуть деньги, затраченные на ремонт двух квартир, выплатить моральный ущерб и оплатить издержки.

Суд требования удовлетворил частично. И хотя истец обжаловал приговор в суде области, правосудие осталось при своем мнении.

- Заводской районный суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с в пользу истца денежную сумму в размере 94 447 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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