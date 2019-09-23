Две тысячи орловцев присоединились к всероссийскому «Кроссу Нации»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-23T12:35:40+03:00

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В субботу, 21 сентября, Орел в 15-й раз присоединился к ежегодным всероссийским соревнованиям «Кросс Нации-2019». В этот день более двух тысяч человек вышли на старт, чтобы показать свою волю к победе и силу духа. Среди них малыши и уже опытные легкоатлеты, студенты, школьники, педагоги и даже депутаты облсовета.

Открыли состязания победители предыдущих лет - Евгения Фомина и Алексей Матвеев (2018), а также двукратная победительница «Кросса нации» Мария Касибина (2012 и 2013). Спортсмены подняли российский флаг и региональные символы – флаг Орловской области и города Орла.

Участникам забегов торжественно вручили значки отличия ГТО. Фото: пресс-служба городского совета

Затем участников забегов ждало торжественное вручение золотых знаков отличия ГТО.

- Радует, что год от года количество участников соревнований неуклонно растет. Причем кросс бегут не только любители, но и спортсмены-профессионалы, ветераны спорта. Я благодарю всех вас за бодрость тела, духа, энергию! – обратился к ним Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных депутатов.

Первыми на старт вышли самые маленькие девятилетние участники, пробежавшие полкилометра. Далее на маршрут в 1, 2 и 4 км. вышли молодежь и взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU