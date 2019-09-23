СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-23T12:20:58+03:00

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Орловские каратисты одержали победу над сборной из Токио. Спортсмены встретились на международной матчевой встрече в минувшую субботу, 21 сентября, в рамках борьбы за «Кубок Орла».

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Всероссийские соревнования по каратэ собрали под своей эгидой более 700 спортсменов из разных уголков России. Схватки проходили в нескольких возрастных группах и весовых категориях. На татами впервые в истории Кубка Орла команда региона встретилась с противником и Токио.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Каждый город (и, само собой, страну) представили по 5 спортсменов, в разных весовых категориях: 60 кг, 67 кг, 75 кг, 84 кг и свыше 84 кг. За честь Орла поборолись воспитанники ДЮСШ «Орёл - карат» Руслан Исхаков, Никита Голиков, Асиман Мамедов, Александр Калинин, Иван Алферов.

В итоге сборная Орла победила со счетом 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU