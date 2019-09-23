СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-23T11:49:26+03:00

Сегодня в Орле отключат горячую воду в домах на нескольких улицах Фото: Наталья Меркулова

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Сегодня в Орле отключат горячую воду на нескольких улицах. «КП» публикует список домов, попавших под плановые работы «Орловской теплосетевой компании».

Самое долгое отключение ожидает жителей домов на трех улицах - ул. 8 Марта (дома 19, 21, 23, 25, 27), ул. Горького (дома 52, 54 (д/с №5), 58, 60) и ул. Пожарная (дом 25 и 27). Здесь горячей воды не будет больше суток, с 8.00 понедельника до 17.00 вторника.

Весь день сегодня не будет воды в жилых домах на Московском шоссе (№139, 145, 149, 151, 153), улицы Металлургов (№1 и 3) и переулке Силякова (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Появление теплой воды в кранах по этим адресам обещают только в 17.00. На час раньше горячее водоснабжение дадут в трех домах ул. Металлургов (№10, 16 и 20).

По ряду другим городских адресов теплую воду подключат уже к 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU