2019-09-23T11:18:33+03:00
Происшествия

32-летний орловец попался на хранении «синтетики»

120 грамм грозят мужчине уголовным делом
Наталья Меркулова
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32-летний орловец попался на хранении «синтетики»32-летний орловец попался на хранении «синтетики»Фото: Архив "КП"
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32-летний орловец попался на хранении «синтетики». Изъятые у него 120 грамм, грозят мужчине уголовным делом.

Согласно данным сотрудников сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, он планировал продать запрещенный «синтетик», но не успел. Оперативники вычисли его и задержали.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сейчас он находится под стражей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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