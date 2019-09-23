Орловские власти объявили старт нового аукциона на ремонт моста «Дружбы»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-23T10:54:52+03:00

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В Орле стартовал новый электронный аукцион на ремонт моста «Дружбы». Скандальный долгострой, оставшийся в августе этого года без подрядчика, может быть завершен.

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком ООО «Региональные газораспределительные сети» был расторгнут в одностороннем порядке. Масштабные отставание от сроков, полуразрушенное дорожное покрытие и дефекты стройматериалов стали только частью проблем вокруг глобальной стройки. Согласно проведенной воронежскими экспертами экспертизе, мост мог послужить и без замены балок.

Электронный аукцион по определению нового подрядчика капитального моста «Дружба» в Орле назначен на 27 сентября. Согласно документации, стоимость ремонта составит более 273 млн. рублей.

Время возобновления работ на объекте пока не уточняется.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU