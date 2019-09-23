Орловские власти объявили старт нового аукциона на ремонт моста «Дружбы»
В Орле стартовал новый электронный аукцион на ремонт моста «Дружбы». Скандальный долгострой, оставшийся в августе этого года без подрядчика, может быть завершен.
Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком ООО «Региональные газораспределительные сети» был расторгнут в одностороннем порядке. Масштабные отставание от сроков, полуразрушенное дорожное покрытие и дефекты стройматериалов стали только частью проблем вокруг глобальной стройки. Согласно проведенной воронежскими экспертами экспертизе, мост мог послужить и без замены балок.
Электронный аукцион по определению нового подрядчика капитального моста «Дружба» в Орле назначен на 27 сентября. Согласно документации, стоимость ремонта составит более 273 млн. рублей.
Время возобновления работ на объекте пока не уточняется.
«КП» следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт моста Дружбы»