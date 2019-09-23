СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-23T10:07:03+03:00

«Пежо» не поделил дорогу с мотокультиватором в Орловской области. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России

Вечерняя поездка обернулась для двух человек травмами и разбитой техникой

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«Пежо» не поделил дорогу с мотокультиватором в Колпнянском районе. Вечерняя поездка обернулась для двух человек травмами разбитой техникой.

Происшествие случилось в субботу в 19:45 в районе 87 км автодороги «Глазуновка-М. Архангельск-Колпны-Долгое». 30-летний водитель «Пежо» на скорости снес мотокультиватор «Хопер» с прицепом, в котором ехали два человека – 45-летний водитель и его 62-летняя пассажирка. Они получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП из них 4 с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU