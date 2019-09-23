15 муниципалитетов в Орловской области перестанут искать подрядчиков

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-23T09:43:46+03:00

Теперь закупками для реконструкции и ремонта займется региональное Правительство

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13 сентября на заседание областного Совета народных депутатов были окончательно установлены разграничения между полномочиями местных муниципалитетов и региональной властью.

15 районов из 24 отказались от своих функций определять поставщиков, подрядчиков и исполнителей во время строительных и ремонтных работ. Теперь этим займется областной центр.

В результате между ними и региональным Правительством было заключено соглашение, согласно которому обязанности по осуществлению закупок и поиску подрядчиков передаются Департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности.

- Подписание Соглашений призвано повысить эффективность закупок в строительстве, реконструкции, ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов муниципальной собственности, софинансируемых за счет средств областного бюджета. Решение о подписании или не подписании законопроекта каждый из районов принимал самостоятельно, - пояснили «КП» в пресс-службе областного Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU