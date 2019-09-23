СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-23T08:59:41+03:00

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Орловцам предлагают добровольно сдать оружие и боеприпасы. За своевременное обращение в полицию полагается денежное вознаграждение.

Речь идет о незарегистрированном оружии, а также боеприпасах и взрывчатых веществах, хранящихся без соответствующего разрешения. Сотрудники регионального Управления Росгвардии обещают орловцам не только не привлекать их к ответственности, но и выплатить вознаграждение. Его размер зависит от вида оружия и его технических характеристик.

- По последним данным владельцами гражданского оружия в Орловской области являются около 30 тысяч человек. В ходе проверок силовики систематически выявляют факты халатного отношения к его хранению, - пояснили «КП» в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства подчеркивают, если разрешения на хранение оружия нет, то его владельцу грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU