2019-09-23T08:33:23+03:00
Происшествия

Орловец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Трагическое происшествие случилось рано утром в Мценске
Наталья Меркулова
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Орловец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиОрловец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Трагическое происшествие случилось рано утром в Мценске.

В воскресенье, около 8 часов, на пульт диспетчера пожарно-спасательной станции сообщили о возгорании в жилом доме. Огнеборцы выдвинулись по указанному адресу и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Однако без жертв не обошлось.

Во время тушения возгорания спасатели нашли тело 58-летнего мужчины. На фото с места событий отчетливо видно, огонь практически полностью уничтожил хозяйскую кровать, но остальную обстановку дома практически не тронул.

- Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожного обращения с огнем при курении. Проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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