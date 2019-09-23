Орловец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты
Орловец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты. Трагическое происшествие случилось рано утром в Мценске.
В воскресенье, около 8 часов, на пульт диспетчера пожарно-спасательной станции сообщили о возгорании в жилом доме. Огнеборцы выдвинулись по указанному адресу и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Однако без жертв не обошлось.
Во время тушения возгорания спасатели нашли тело 58-летнего мужчины. На фото с места событий отчетливо видно, огонь практически полностью уничтожил хозяйскую кровать, но остальную обстановку дома практически не тронул.
- Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожного обращения с огнем при курении. Проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU