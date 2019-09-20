2019-09-20T11:19:02+03:00
Происшествия

В Орле идет расследование дела о липовой инвалидности

15 человек оказались под следствием из-за незаконного получения пенсий и взятки
Наталья Меркулова
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В Орле идет расследование дела о липовой инвалидностиВ Орле идет расследование дела о липовой инвалидностиФото: Архив "КП"
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В Орле идет расследование дела о липовой инвалидности. 15 человек оказались под следствием из-за незаконного получения пенсий и взятки.

Лжеинвалиды еще четыре года назад начали пользоваться услугами медиков, которые, по данным следствия, выписывали им фиктивные справки. Вознаграждения за это они передавали через посредницу.

С помощью справок об инвалидности орловцы получили пенсионные выплаты на общую сумму более 1 миллионов рублей.

- В настоящее время по уголовному делу интенсивно проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Следователями проведен значительная работа: более 110 допросов, 48 обысков, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе фоноскопические и почерковедческие, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России по взаимодействию со СМИ.

По результатам проведения экспертиз будет дана окончательная уголовно-правовая оценка действиям каждого подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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