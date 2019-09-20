Орловчанку задержали за кражу зонта в торговом центре
В одном из торговых центров Орла женщина попалась на краже зонта. 36-летнюю орловчанку задержали.
Инцидент произошел в торговом комплексе на улице Пушкина. Продавцы приметили подозрительную даму, которая под предогом изучения товара на витрине нет-нет, да и прикарманивала что-то из ассортимента. Решила посетительница прихватить и зонт: все же за окном дождливая осень. Правда, бесплатно обзавестись полезным аксессуаром ей не удалось.
- К сотрудникам Росгвардии за помощью обратилась администратор торгового зала. гражданка спрятала в сумку некоторые товары и попыталась с ними скрыться. В их числе оказался зонт, выдавший габаритными размерами намерения злоумышленницы, - рассказали подробности инцидента корреспонденту «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
С женщиной провели беседу и передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU