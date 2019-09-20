Орловчанку задержали за кражу зонта в торговом центре

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-20T10:46:22+03:00

Вместе с ним 36-летняя женщина прихватила и другие товары

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В одном из торговых центров Орла женщина попалась на краже зонта. 36-летнюю орловчанку задержали.

Инцидент произошел в торговом комплексе на улице Пушкина. Продавцы приметили подозрительную даму, которая под предогом изучения товара на витрине нет-нет, да и прикарманивала что-то из ассортимента. Решила посетительница прихватить и зонт: все же за окном дождливая осень. Правда, бесплатно обзавестись полезным аксессуаром ей не удалось.

- К сотрудникам Росгвардии за помощью обратилась администратор торгового зала. гражданка спрятала в сумку некоторые товары и попыталась с ними скрыться. В их числе оказался зонт, выдавший габаритными размерами намерения злоумышленницы, - рассказали подробности инцидента корреспонденту «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

С женщиной провели беседу и передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU