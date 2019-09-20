Согласованный митинг за отставку Музалевского прошел в Орле
Накануне, 19 сентября, в Орле прошел согласованный митинг за отставку Леонида Музалевского. Участники его требовали отправить на покой председателя областного совета народных депутатов.
Участие в митинге приняло несколько сотен человек. Плакаты присутствующих гласили: «Музалевский должен уйти», «Музалевский сдай партбилет», подобные лозунги и скандировались.
«Он не решает наших проблем, не помогает нам», «Мы выбирали Музалевского в надежде на помощь», - говорили участники.
Орловцы, пришедшие на митинг, вспомнили повышение тарифов ЖКХ, увеличение цен проезда в общественном транспорте и другие непопулярные решения региональных парламентариев и властей.
Собранные за отставку спикера подписи организаторы обещали передать в головной офис партии «Единая Россия», лидером которой Леонид Музалевский является на Орловщине.
ИСТОЧНИК KP.RU