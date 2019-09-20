2019-09-20T10:37:48+03:00
Политика

Согласованный митинг за отставку Музалевского прошел в Орле

Участники требовали отправить на покой председателя облсовета
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/rodnoiorelФото: vk.com/rodnoiorel
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Накануне, 19 сентября, в Орле прошел согласованный митинг за отставку Леонида Музалевского. Участники его требовали отправить на покой председателя областного совета народных депутатов.

Участие в митинге приняло несколько сотен человек. Плакаты присутствующих гласили: «Музалевский должен уйти», «Музалевский сдай партбилет», подобные лозунги и скандировались.

«Он не решает наших проблем, не помогает нам», «Мы выбирали Музалевского в надежде на помощь», - говорили участники.

Орловцы, пришедшие на митинг, вспомнили повышение тарифов ЖКХ, увеличение цен проезда в общественном транспорте и другие непопулярные решения региональных парламентариев и властей.

Собранные за отставку спикера подписи организаторы обещали передать в головной офис партии «Единая Россия», лидером которой Леонид Музалевский является на Орловщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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