2019-09-20T10:11:21+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП с фурой под Орлом

Автомобиль вылетел с заправки прямо под большегруз
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Трагическая авария, унесшая жизни двоих людей, случилась вечером четверга на орловской дороге. Иномарка вылетела с заправки прямо под фуру.

Все произошло в восьмом часу вечера 19 сентября. 42-летний водитель заправил автомобиль и выезжал с территории АЗС. Машина должна была выполнить левый поворот и двигаться в сторону Орла, но в этот момент со стороны областного центра в направлении Москвы ехала фура «Ивеко». Автомобили столкнулись.

- Водитель и пассажир скончались на месте ДТП. Несовершеннолетние пассажиры 15-ти и 16-ти лет получили травмы, госпитализированы, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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