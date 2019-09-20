Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП с фурой под Орлом

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-20T10:11:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагическая авария, унесшая жизни двоих людей, случилась вечером четверга на орловской дороге. Иномарка вылетела с заправки прямо под фуру.

Все произошло в восьмом часу вечера 19 сентября. 42-летний водитель заправил автомобиль и выезжал с территории АЗС. Машина должна была выполнить левый поворот и двигаться в сторону Орла, но в этот момент со стороны областного центра в направлении Москвы ехала фура «Ивеко». Автомобили столкнулись.

- Водитель и пассажир скончались на месте ДТП. Несовершеннолетние пассажиры 15-ти и 16-ти лет получили травмы, госпитализированы, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU