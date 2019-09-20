Орловский красноармеец обрел последнее пристанище на своей малой родине

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-20T10:02:28+03:00

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В Орловской области перезахоронили останки красноармейца Дмитрия Локтионова. Из земли их подняли поисковики в Смоленской области и теперь солдат обрел последнее пристанище на малой родине: в Покровском районе.

Павший в Великой Отечественной войне орловец воевал на смоленской земле, поисковики установили его личность по медальону. До этого 78 лет он считался пропавшим без вести. Теперь же он будет покоиться в братской могиле родного села Березовка.

- Попрощаться со своим зятем на братское захоронение пришла и 89-летняя Мария Павловна Архипова, родная сестра Антонины Ивановны – жены солдата. Настоятель церкви Покрова Божией Матери поселка Покровское отец Иоанн отпел «Вечную память» защитникам Родины. Погребение прошло под траурный салют из стрелкового оружия, который был дан военнослужащими Орловского гарнизона. После этого участники церемонии возложили цветы на могилу, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU