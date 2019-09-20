2019-09-20T10:05:03+03:00
Общество

В Орле гаишники помогли добраться в больницу девушке, у которой начались роды в машине

Сотрудники органов правопорядка заметили на обочине взволнованного мужчину и не смогли проехать мимо
Наталья Меркулова
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В Орле гаишники помогли роженице добраться в больницуВ Орле гаишники помогли роженице добраться в больницуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле гаишники помогли добраться в больницу девушке, у которой начались роды в машине. Сотрудники органов правопорядка заметили на обочине взволнованного мужчину и не смогли проехать мимо.

Трогательное событие произошло ночью в районе Болховского шоссе. Отец с беременной дочкой ехали в машине. Неожиданно начались схватки. Мужчина растерялся, но в это время подоспели находящиеся на службе сотрудники ДПС - капитан полиции Сергей Быков, лейтенант полиции Станислав Мантуленко и младший лейтенант полиции Данила Алексеев.

Они успокоили будущего дедушку, пересадили роженицу в свою машину, включили проблесковый маячок и быстро доставили ее в ближайший родильный дом, где она благополучно стала мамой.

Позже отец позвонил на телефон доверия и сердечно поблагодарил сотрудников полиции за внимание и помощь его дочке.

- Орловские полицейские нередко оказывают помощь людям, оказавшимся в экстремальной ситуации. Схожий случай произошел в начале августа, когда экипаж ДПС сопроводил роженицу в приемное отделение перинатального центра, где она родила здоровую малышку, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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