2019-09-20T09:33:40+03:00
Происшествия

В орловскую колонию вместе со стройматериалами привезли запрещенку

В банках с краской оказалась не только краска
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
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В Орловской области в ИК-2 машина со стройматериалами привезла еще и запрещенные на территории колонии предметы. В банках из-под краски оказались мобильники, зарядные устройства для них, аккумуляторы.

Запрещенку пытались передать в «знаменитую» колонию строгого режима, что в городе Ливны. Однако сотрудников предупредили, что грузовик стоит проверить. Так оно и вышло.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

- В ходе реализации оперативной информации во время досмотра автотранспорта, завозящего строительные материалы в промышленный цех учреждения, в банках с краской были обнаружены и изъяты десять свертков, обмотанных полиэтиленовой пленкой. В свертках находились: 8 мобильных телефонов , 8 аккумуляторных батарей, 5 USB шнуров, 2 зарядных устройства в разобранном виде и 1 сим-карта, спрятанные ухищренным способом, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Так что незаконные передачки до заключенных не дошли. А вот организаторам «поставки» грозит наказание: составлен протокол об административном правонарушении. В самой колонии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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