Женщина в отражении: орловские зрители увидели спектакль "Мой лунный серебряный мир"
Театр «Свободное пространство» вновь поражает зрителей пронзительной постановкой о чувствах и жизни, полной испытаний. На сцене - «Мой лунный серебряный мир».
Тьма охватывает пространство. Зал в напряженной тишине. И вот прорезается маленький теплый луч света и появляется девочка с зеркальцем. В ее руках и рождается тайна.
Женский мир, полный тайн, рождается в детских рукахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Какая женщина не любит смотреться в зеркало? Любоваться собой или посылать злому миру тысячу проклятий. Сколько ее отражений видит тонкая немая поверхность: девушку, раненую первой любовью, шальную сумасбродную красотку, сдержанную монашку и мать, проливающую слезы над своим беззащитным дитя.
Театральная сцена открывает все новые и новые образы, полные комизма, драмы и абсурда. Атмосфера творческого квартирника, на котором в один лунный вечер встретились все женские лики и воспоминания о любимых мужчинах, захватывает с первых секунд. И зеркалом становимся уже мы - зрители. Мы безмолвны, но в каждом из нас отражаются радость, мечта, горечь потерь и надежда на счастье.
Страсть, смех, слезы и все на одной сценеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Бог, не суди, ты не был женщиной на земле…, - раздается на сцене. Но каждая зрительница знает, это адресовано мужчине.
Спектакль держит с начала и до конца. Зал то беззаботно хохочет, то тайком утирает слезы. И вот финал, актеры выходят на поклон, и душевный накал падает вместе с аплодисментами, даря зрителям ощущение безмятежности и осознания чего воздушного, невесомого, лунного.
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ИСТОЧНИК KP.RU