СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-19T17:44:00+03:00

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Некачественную говядину нашли на складе дома престарелых под Орлом. В продуктах обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

В августе этого года сотрудники прокуратуры и регионального Управления Россельхознадзора провели проверку питания в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В ходе проверки на складе обнаружили свежемороженую рыбу без маркировок и полутуши говядины, несоответствия по показателям БГКП (колиформы).

- По результатам проверки в отношении заведующей складом возбудило дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Продукция без маркировок была утилизирована.

ИСТОЧНИК KP.RU