2019-09-19T16:43:13+03:00
Общество

На повышение рождаемости в Орловской области выделили почти 840 млн рублей

Они пойдут на выплату пособий, процедуры ЭКО и льготные ставки по ипотеке
Наталья Меркулова
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На повышение рождаемости в Орловской области выделили почти 840 млн рублейНа повышение рождаемости в Орловской области выделили почти 840 млн рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На повышение рождаемости в Орловской области выделили почти 840 млн рублей. Основную часть суммы - 658,4 млн. рублей – предоставил федеральный бюджет. Эти деньги пойдут на выплату пособий, процедуры ЭКО и льготные ставки по ипотеке.

По данным областного Управления ЗАГС, в январе-августе 2019 года в регионе на свет появились 4105 малышей. За этот срок 2189 семей получили ежемесячную выплату за рождение первого ребенка, 3489 семей – за третьего ребенка или последующих детей.

- В настоящее время определен перечень мероприятий, способствующих повышению рождаемости на Орловщине. В частности, с начала года выполнено 245 процедур ЭКО для семей, страдающих бесплодием, разработана программа улучшения здоровья жителей региона, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Всего до 2024 года на реализацию национального проекта «Демография» в регионе предусмотрено почти 5,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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