2019-09-19T16:33:09+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП на трамвайной остановке в Орле

Под колесами "Рено" погибла женщина, другая в больнице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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В полиции рассказали подробнее о ДТП на трамвайной остановке, случившемся днем 19 сентября. Под колесами "Рено" погибла женщина, еще одну пассажирку доставили в больницу.

Трагическая авария произошла около двух часов дня в Железнодорожном районе Орла. Как уже сообщала "Комсомолка" своим читателям, вагон трамвая двигался по привычному маршруту. На улице Грузовой, неподалеку от дома №32, он остановился, чтобы высадить пассажиров. Дорога здесь устроена таким образом, что при выходе из трамвая людям приходиться пересекать проезжую часть. И по правилам, автомобили останавливаются и пропускают пешеходов.

Но несшийся "Рено Логан" не затормозил и врезался в людей. Личность водителя уже установлена. Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области за рулем находился водитель 1982 года рождения.

Полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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