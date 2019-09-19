Стали известны подробности ДТП на трамвайной остановке в Орле
В полиции рассказали подробнее о ДТП на трамвайной остановке, случившемся днем 19 сентября. Под колесами "Рено" погибла женщина, еще одну пассажирку доставили в больницу.
Трагическая авария произошла около двух часов дня в Железнодорожном районе Орла. Как уже сообщала "Комсомолка" своим читателям, вагон трамвая двигался по привычному маршруту. На улице Грузовой, неподалеку от дома №32, он остановился, чтобы высадить пассажиров. Дорога здесь устроена таким образом, что при выходе из трамвая людям приходиться пересекать проезжую часть. И по правилам, автомобили останавливаются и пропускают пешеходов.
Но несшийся "Рено Логан" не затормозил и врезался в людей. Личность водителя уже установлена. Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области за рулем находился водитель 1982 года рождения.
Полицейские продолжают устанавливать все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU
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