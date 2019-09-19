2019-09-19T13:53:57+03:00
Общество

В Орле осужденных привлекли к общественно полезным работам

Вчерашние должники, мелкие воришки и дебоширы проходят исправительные работы на муниципальных предприятиях
Наталья Меркулова
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В Орле осужденных привлекли к общественно полезным работамВ Орле осужденных привлекли к общественно полезным работамФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле осужденных привлекли к благоустройству города. Вчерашние должники, мелкие воришки и дебоширы проходят исправительные работы на муниципальных предприятиях.

За восемь месяцев 2019 года на учете состояло 1 169 осужденных, чье наказание не связано с лишением свободы.

Осужденные за кражи, управление автомобилем в нетрезвом виде и побои, были привлечены к бесплатным общественно полезным работам в свободное от основной работы и учебы время. Главной сферой их деятельности стала уборка территорий вместе с «Зеленстроем» и «Спецавтобазой по санитарной очистке Орла».

- Сейчас здесь, а также в БУ ОО «ГЗК «Орловская» с ипподромом», отбывают наказание 44 человека, осужденные к обязательным работам. Всего же исправительные работы в 57 организациях на данный момент исполняют 85 человек, - пояснила «КП» Алла Ашихмина, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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