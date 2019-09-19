Из-за короткого замыкания в Орловской области сгорела машина

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-19T12:16:35+03:00

Отечественный автомобиль теперь не подлежит восстановлению

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Из-за короткого замыкания электропроводки в Орловской области сгорела машина. Теперь отечественный автомобиль «ВАЗ-21099» не подлежит восстановлению.

Пожар начался вчера глубокой ночью в селе Успенское Должанского района. В 03:49 пожарно-спасательная служба выехала на место, но пламя уже полностью охватило машину. В результате она выгорела по всей площади.

Всего за прошедшие сутки огнеборцы и спасатели выезжали на вызовы двенадцать раз.

ИСТОЧНИК KP.RU